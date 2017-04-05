Организаторов игорного заведения в Серпухове призовут к ответственности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Расследование по делу организаторов незаконного казино в Серпухове завершилось. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Московской области.

По информации следствия, шесть подозреваемых в 2015 году основали игорное заведение в квартире в подмосковном Серпухове. Злоумышленники поставили необходимую мебель и компьютерное оборудование. В квартиру приходили играть только те люди, которые узнали о заведении через знакомых.

"Игровой зал функционировал ежедневно посменно с соблюдением пропускного контроля согласно разработанной схеме конспирации и безопасности", — рассказали в пресс-службе СК по Подмосковью.

После начала расследования, подсудимые открыли еще одно игорное заведение. На этот раз зал организовали в нежилом помещении.

Преступники незаконно получали прибыль от казино в течение полугода. В настоящее время материалы дела направлены в суд.