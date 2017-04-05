Люберецкий снегоболотоход помог Путину проехать Арктику

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Уникальные снегоболотоходы собирают на предприятии "НПФ "Трэкол" в подмосковных Люберцах. На одном из таких вездеходов лидер Российской Федерации Владимир Путин ездил по Земле Франца-Иосифа. Об этом сообщил телеканал "360".

Благодаря шинам низкого давления машина может ездить практически по любой местности. Высота одного колеса составляет 130 сантиметров. У машины их шесть.

Сейчас вездеходы пользуются большой популярностью в освоении труднодоступных мест и стоят на вооружении многих спецслужб. Недавно Владимир Путин на снегоболотоходе ездил проверять очистительные работы в русской Арктике от металлолома.