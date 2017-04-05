Подмосковье 9 мая могут посетить ветеранские делегации из Крыма и Гагаузии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ветераны из Крыма и Гагаузии смогут приехать в Подмосковье на День Победы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос приезда к нам делегации из Крыма на День Победы. У нас дружат советы ветеранов — наш областной и крымский. И сейчас мы прорабатываем вопрос визита к нам делегации ветеранов из Гагаузии", — рассказала Эльмира Хаймурзина.

По словам зампреда подмосковного правительства, ветеранская делегация из Крыма не раз приезжала на празднование Дня Победы.