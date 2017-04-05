Сумма среднего чека на пасхальные куличи в Подмосковье составит 100 рублей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Куличи в подмосковных магазинах и на региональных ярмарках можно будет приобрести за 100-200 рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минпотребрынка Подмосковья Владимира Посаженникова.

"Небольшой кулич, весом до 50 граммов, будет стоить 20-30 рублей. Цена на куличи с индивидуальным оформлением, а также приготовленные на заказ, составит в среднем от 80 рублей за 100 грамм продукции. Импортные куличи — как минимум, в 10 раз дороже отечественных и стоят уже от 1 000 рублей за единицу продукции", — рассказал Владимир Посаженников.

Сейчас особо популярны монастырские куличи, которые готовят по старинным рецептам. Такую уникальную выпечку можно купить в фирменных магазинах и в церковных лавках при храмах.

"Монастырские куличи можно приобрести в церковной лавке при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, а также в лавках от Николо-Угрешского монастыря в Люберцах, при Георгиевском храме в Химках и других", — добавил Владимир Посаженников.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области, монастырскую пасхальную продукцию представят в торговых "точках" "Подмосковный фермер" в Одинцове. В региональных магазинах тоже можно будет приобрести куличи Савинно-Сторожевского мужского монастыря.