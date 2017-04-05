Глава Подмосковья встретился с лидерами образования

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глав Подмосковья Андрей Воробьев встретился с лидерами образования в Мытищах. Они обсудили современный стандарт управления образовательной организацией. Об этом сообщил телеканал "360".

Во время рабочей встречи они обсудили вопросы оценки деятельности руководителя общеобразовательной организации, а также составили рейтинг руководителей школ, гимназий и лицеев. Темой встречи также стали меры поощрения лидеров образования и поддержки аутсайдеров.

"Мы должны сделать так, чтобы лучшие школы у нас получили признание. А значит, нужна мотивация. Мы в региональном бюджете, безусловно, предусмотрим с нового учебного года дополнительное финансовое поощрение тем директорам школ, чьи коллективы дают результат. Мы посоветуемся с педагогами. Вместе с тем, такая система мотивации обязательно будет", — рассказал Андрей Воробьев.

Участниками заседания стали члены подмосковного правительства, руководители муниципальных органов управления образованием и 30 директоров школ и гимназий, которые обладают статусом областных инновационных площадок, инновационных площадок Российской академии наук и Российской академии образования. Они имеют достижения в обучении и воспитании школьников.