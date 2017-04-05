Дольщики строящегося дома устроили митинг в Щелковском районе Подмосковья

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дольщики строящегося дома в поселке Литвиново Щелковского района Подмосковья вышли на митинг. Дом должны были сдать в конце прошлого года, но сроки неожиданно перенесли. Об этом сообщил телеканал "360".

Здание в Щелковском районе не является проблемным, так как он социальный и стоимость квартир не превышает 34-36 тысяч рублей за квадратный метр. В 2016 году компанию обязали построить на территории объекта детский сад. Возможно, из-за него пришлось пересмотреть проект и сдвинуть сроки ввода.

"Все инвестиционное обременение легло на нас: это детский сад на 110 мест. Поскольку норма рентабельности у нас совершенно невелика, это 20-30 процентов максимально, а где-то и десять процентов, особенно на первом этапе строительства. Мы, соответственно, были вынуждены перенести сроки в связи с корректировкой проекта и увеличением инвестиционного обременения", — прокомментировал гендиректор компании-застройщика Дмитрий Астапенков.