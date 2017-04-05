Международный аграрный форум "ОвощКульт 2017" стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Аграрный форум "ОвощКульт 2017" стартовал в Подмосковье 4 апреля. В здании регионального правительства расположилась экспозиция овощеводческой продукции со всей России, большинство представленных компаний и предприятий — родом из Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Участники международного форума обсудили вопросы льготного кредитования для хозяйств разного уровня, господдержку развития овощеводства и проблему сбыта овощей. Во встрече также приняли участие руководители различных овощеводческих союзов и ассоциаций со всей России, а также представители банков и Минсельхоза РФ.

После заседания министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин подписал несколько значимых инвестиционных соглашений.