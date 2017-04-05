Московская область отметит 50-летие "Золотого кольца России"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 60 праздничных мероприятий в течение года пройдут в разных городах страны, в том числе и в Московской области. Они посвящены 50-летию "Золотого кольца России". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

"В "Золотое кольцо России", как известно, входит Сергиев Посад. В рамках празднования юбилея в июне здесь планируется провести Фестиваль современной музыки "Дубрава Музыка", в июле — акцию "Сергиево-Посадская велоночь", в сентябре — Международный фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Русская матрешка", — прокомментировала Оксана Косарева.

По словам Оксаны Косаревой, главные события пройдут в регионе 10 августа. В этот день здесь состоится туристический форум "Новый старт "Золотого кольца России", который завершится "Оперой у стен Лавры".

"Жители и гости города увидят оперную постановку у стен Свято-Троицкой Лавры, что станет продолжением воплощения проекта "Русская опера у стен монастыря" в рамках губернаторской программы "Наше Подмосковье", — добавила Оксана Косарева.