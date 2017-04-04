Жители выбрали объекты по усовершенствованию систем освещения в Подмосковье

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Жители Подмосковья определили объекты для первоочередной модернизации систем освещения с помощью голосования на "Доброделе". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя Подмосковья Дмитрия Пестова.

В интернет-опросе участвовали жители 21 крупнейшего города Подмосковья. В Люберцах жители проголосовали за реализацию проекта освещения Парка культуры и отдыха, в Химках выбрали сквер имени Марии Рубцовой, в Кашире — Аллею Славы. Посмотреть результаты интернет-опроса в других городах можно на сайте "Добродел" в разделе "Опросы".

"Бульвары, улицы, дворы и парки, выбранные в результате народного голосования, станут ключевыми объектами реализации программы "Светлый город" в 2017 году. Кроме того, опрос позволил определить в каждом из охваченных им муниципалитетов наиболее "болевые точки" в части наружного освещения. Как выяснилось, наибольшую обеспокоенность у жителей вызывает недостаточная освещенность парковых зон, а также нехватка праздничного и архитектурно-художественного освещения городов", — рассказал Дмитрий Пестов.