Музей Серпухова готовит экскурсии с элементами театральной постановки

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники историко-художественного музея подмосковного Серпухова готовят для посетителей пешеходные экскурсии по исторической части города. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного объекта культуры.

В настоящее время в музее реализуется проект "По улицам провинциального Серпухова". В рамках проекта осуществляются экскурсии по старинной части города с элементами театрального представления.

Экскурсия "По улице Калужской" состоится 8 апреля. Второе пешеходное мероприятие пройдет 22 апреля.