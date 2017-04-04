В армию весной отправятся служить 50 молодых людей из Реутова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пятьдесят призывников из подмосковного Реутова отправятся служить в армию весной 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя областного города Сергея Юрова.

"Сейчас военную службу по призыву несут 98 молодых людей из Реутова. В рамках весенней призывной кампании служить отправятся еще 50 человек", — рассказал Сергей Юров.

По словам руководителя подмосковного города, с начала года на воинский учет поставили более 340 жителей Реутова. Большинство молодых людей останутся служить в Западном военном округе.