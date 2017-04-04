Весенняя посевная кампания стартует в Московской области в апреле

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин рассказал о готовности к проведению весенних полевых работ в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

"Начало весенних полевых работ в Московской области запланировано на третью декаду апреля", — рассказал Андрей Разин.

Всего в 2017 году посеяно под урожай озимых культур на площади 72 тысяч гектаров. По словам Андрея Разина, 95% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

"Возрастает процент использования пашни в регионе. В прошлом году использовали 597,9 тысячи гектаров. В 2017 году предполагается использовать 635,6 тысячи гектаров", — добавил Андрей Разин.

Больше всего посевных площадей увеличилось в Можайском, Волоколамском, Дмитровском и Воскресенском районах, а также в городском округе Серебряные Пруды. Количество посевных площадей уменьшилось в Подольске, Зарайске и Домодедове, а также в Рузском муниципалитете.