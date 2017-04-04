В Одинцово в субботнике 8 апреля поучаствуют более 880 организаций

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 880 организаций будут участвовать в региональном субботнике в Одинцовском муниципалитете в субботу, 8 апреля. Это культурные, образовательные, спортивные и медицинские учреждения, а также предприятия торговли и промышленности. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного муниципалитета Андрея Иванова.

"Жители Одинцовского района всегда принимают очень активное участие в субботниках — как муниципальных, так и региональных. Любой желающий может внести свой вклад в наведение порядка на территории муниципалитета. Уборка пройдет на территории дворов, парков, скверов, социальных учреждений, садовых товариществ, лесопарковых зон. Девиз субботников — "Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!", — прокомментировал Андрей Иванов.

По словам руководителя подмосковного муниципалитета, обращения жителей Одинцовского района на интернет-портал "Добродел" лягут в основу создания мест проведения первого регионального субботника. За прошлую неделю на сайт поступило 50 обращений по вопросу уборки территорий. Большинство из них связано с городским поселением Одинцово.