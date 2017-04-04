В Одинцове 8 апреля пройдет оздоровительная акция "Прогулка с врачом"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Прогулка с врачом" состоится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 8 апреля. На оздоровительное мероприятие придут специалисты-эндокринологи и кардиологи Центра имени Бакулева. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Московской области Андрея Иванова.

"Ходьба — это самое доступное средство профилактики заболеваний сердечнососудистой системы. В рамках "Прогулки с врачом" все желающие смогут бесплатно пройти диагностику, получить консультации от лучших специалистов Центра имени Бакулева, научиться правильным дыхательным упражнениям и прослушать лекции о здоровье сердечнососудистой системы", — прокомментировал Андрей Иванов.

Участники акции смогут принять участие в оздоровительной зарядке, а также пройти цикл физкультурных и дыхательных упражнений и прослушать инструктаж по скандинавской ходьбе. Гостям и местным жителям предоставят возможность измерить жизненные показатели и проконсультироваться со специалистом.

Предполагается, что в акции будет участвовать депутат Мособлдумы, российская фигуристка, призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая. Именитая спортсменка проведет для гостей парка "чемпионскую" зарядку.