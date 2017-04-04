Восемь детей-сирот из Реутова получат квартиры в 2017 году

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Восемь детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, получат квартиры в подмосковном Реутове в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя города Сергея Юрова.

"В 2017 году мы планируем обеспечить квартирами восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они получат благоустроенное жилье", — прокомментировал Сергей Юров.

Как отметил руководитель города, в список на получение жилья в Реутове включен 21 ребенок. В прошлом году квартиры получили 14 детей-сирот. В городе живут более 240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По словам первого зампреда подмосковного правительства Ольги Забраловой, в этом году в Московской области жилье получат более 680 детей-сирот. Квартиры предоставят в 63 муниципалитетах Подмосковья. На эти цели выделят 1,7 миллиарда рублей.