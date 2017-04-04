В Подмосковье 20 тысяч человек выбрали благоустройство дворов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Почти 20 тысяч человек приняли участие в голосование на интернет-портале "Добродел" по благоустройству дворов. В этот список включены более 5,5 тысячи адресов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Жители, которые хотят благоустроить свой двор, могут выбрать, какие именно элементы они хотят видеть на своей территории. Например, отдать свой голос за размещение дополнительной контейнерной площадки, дополнительные парковочные места или сделать свой выбор в пользу озеленения. 100 Дворов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут дополнительно включены в программу комплексного благоустройства на 2017 год.

"В 2017 году на территории Подмосковья будет комплексно благоустроено более 1300 дворов. Их адресный перечень уже сформирован и согласован с общественностью. По поручению губернатора Андрея Воробьева, в текущем году дополнительно будет благоустроено еще 100 дворовых территорий, которые выберут сами жители", — прокомментировал Дмитрий Пестов.

Голосование продлится до 9 апреля включительно.