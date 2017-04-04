В Подмосковье стартовал месячник "Парковочные места для инвалидов"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Традиционный месячник "Парковочные места для инвалидов" стартовал в Подмосковье 4 апреля, и продлится до 5 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Инспекторы ГИБДД проверят наличие и использование парковочных мест по назначению в городах Московской области.

"В прошлом году в ходе месячника было проверено около 2 тысяч объектов, совершено 300 рейдов, выписано свыше 500 протоколов. По итогам рейдов были дополнительно оборудованы парковочные места для инвалидов. В регионе более 7 тысяч инвалидов управляют транспортными средствами", — прокомментировала Ирина Фаевская.