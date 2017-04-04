В Подмосковье с начала года число пожаров сократилось на 11%

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Заместитель председателя подмосковного правительства Дмитрий Пестов заявил, что с начала года в Московской области случилось 1509 техногенных пожаров. Это на 11% меньше, чем за тот же период 2016 года. Тогда произошло 1694 пожара. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам Дмитрия Пестова, причинами пожаров являлись проблемы с печным оборудованием и неправильная эксплуатация электрических приборов. Больше всего возгораний зарегистрировали в частных банях, владельцы которых пренебрегают правилами пожарной безопасности.

"Количество техногенных пожаров на территории Московской области неизменно снижается несколько последних лет. Так, в 2016 году число пожаров сократилось на 13% относительно 2015 года, число погибших на пожарах уменьшилось на 7% — это значит, что было сохранено 28 человеческих жизней. С 2013 года введено в эксплуатацию 72 новых пожарных депо — благодаря этому уровень прикрытия всеми видами пожарной охраны в регионе вырос с 77 до 95%", — рассказал Дмитрий Пестов.