Глава Подмосковья обсудил с зампредами форум "Овощкульт"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с зампредами III Международный аграрный форум "ОвощКульт", который пройдет в регионе с 4 по 5 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

"К форуму проявлен достаточно большой интерес, количество зарегистрированных участников составляет около трех тысяч. Я очень надеюсь, что мы предложим актуальную повестку, а самое главное обсудим все формы государственной, любой другой поддержки тех, кто инвестирует в сельское хозяйство Подмосковья", — прокомментировал Андрей Воробьев.

Участники мероприятия затронут такие важные вопросы, как развитие финансовых инструментов поддержки овощеводства открытого и защищенного грунта, современные инвестиционные практики в отраслях овощеводства и стимулирование спроса на российские овощи в текущих экономических условиях.