Андрей Воробьев обсудил с зампредами подготовку к акции "Лес Победы"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства вопросы, связанные с подготовкой к экологической акции "Лес Победы". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

"29 апреля состоится традиционная акция "Лес Победы", в которой принимает участие большое количество жителей Москвы и, прежде всего, Подмосковья. Здесь нам нужно предложить удобные, доступные механизмы участия", — рассказал Андрей Воробьев.

Во время совещания губернатор Московской области и зампреды также обсудили вопросы благоустройства общественных пространств.