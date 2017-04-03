В Подмосковье 3 апреля стартовала акция "Пассажирский контроль "Стрелки"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Акция "Пассажирский контроль "Стрелки" пройдет в Подмосковье с 3 апреля по 3 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу генерального директора компании "ЕТК" Павла Буяджи.

"Пассажирский контроль" проводится уже во второй раз. Благодаря подобным мероприятиям мы можем отследить, какие перевозчики некачественно предоставляют услуги и нарушают права граждан. В прошлом году мы предотвратили более 100 нарушений. Это повлияло на оценку работы некоторых перевозчиков и позволило повысить качество обслуживания пассажиров Подмосковья", — прокомментировал Павел Буяджи.

Как отметил гендиректор компании "ЕТК", все желающие смогут поучаствовать в акции. Для этого надо сфотографировать или снять нарушение и отправить информацию в соцсети, мессенджеры (тел. +7 915-263-81-29) или почте konrtol@strelkacard.ru.

"Самым активным участникам акции вручат памятные призы от команды "Стрелки". Подробные условия участия в акции размещены на сайте strelkacard.ru (в разделе "Новости") и в социальных сетях "Стрелки", — добавил Павел Буяджи.