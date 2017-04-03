В Подмосковье разработают систему обращения с отходами строительства

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минэкологии Подмосковья и Департамент строительства Москвы сформируют систему обращения с отходами строительства, сноса и грунтов (ОССиГ) для вовлечения отходов во вторичный оборот. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

"Рабочей группе предстоит решить несколько главных задач в сфере обращения с ОССиГ. В первую очередь следует точно установить количество отходов, которые образуются в Подмосковье или перемещаются туда из Москвы. По предварительным расчетам, в Московском регионе ежегодно образуется почти два миллиона тонн строительных отходов и грунтов", — прокомментировал Александр Коган.

Представители ведомств синхронизируют отраслевые базы данных Москвы и Подмосковья, а также разработают поправки в региональный закон "Об отходах производства и потребления". Это позволит выстроить четкую систему взаимоотношений участников рынка.

"Сегодня есть реальная возможность вовлечь в оборот до 90 процентов ОССиГ, которые после переработки могут использоваться в дорожном строительстве. В результате существенно снизится нагрузка на подмосковные полигоны ТКО. В Подмосковье уже создана необходимая инфраструктура, которая включает 23 объекта, в том числе восемь предприятий по утилизации", — добавил Александр Коган.