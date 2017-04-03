В Подмосковье зарегистрировали 19 мест выхода людей на лед

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС зафиксировали 19 мест массового выхода рыбаков на лед в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного ведомства.

Подмосковные инспекторы регулярно патрулируют акватории области, чтобы проверить состояние ледового покрова на водоемах. Во время рейдов они и выявляют любителей "тихой" охоты, которые вышли на тонкий весенний лед.

"Сами инспекторы особо обращают внимание на водохранилища — Истринское, Рузское, Клязьменское и другие — так как здесь нет течения, лед может показаться обманчиво крепким и привлекает множество рыбаков", — прокомментировали в подмосковном ведомстве.