В Подмосковье полицейские с применением оружия задержали водителя BMW

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Инспекторы ДПС со стрельбой задержали лихача на БМВ в Клинском районе Подмосковья 2 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

По информации сотрудников полиции, нарушители дорожного движения проигнорировали замечания полицейских. На дороге "Лотошино — Суворово — Клин" двое мужчин выбежали из машины и попытались скрыться. Чтобы остановить убегавших, инспекторы несколько раз выстрелили в воздух.

Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля. Его привлекли к административной ответственности. Пассажиру удалось скрыться, сейчас его разыскивают полицейские.