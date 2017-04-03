В Подмосковье устранили более 10 тысяч нарушений на объектах

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 10 тысяч объектов привели в порядок по итогам работы Госадмтехнадзора в Московской области в первом квартале 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного руководителя ведомства Татьяны Витушевой.

"Инспекторами территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области проверено 22 тысячи объектов, на которых выявлено почти 11 тысяч нарушений. Нарушителям выдано девять тысяч предписаний об устранении выявленных недостатков с указанием сроков, к которым территории и объекты должны быть приведены в порядок", — рассказала Татьяна Витушева.

По словам главного инспектора Московской области, около двух тысяч нарушений устранены в процессе рассмотрения материалов административного дела.

"Итогом рассмотрения материалов по зафиксированным нарушениям стало вынесение 3,9 тысячи предупреждений и 6,7 тысячи штрафов на сумму 144 миллиона рублей. Благодаря своевременно принятым мерам 9,8 тысячи нарушений уже ликвидировано", — добавила Татьяна Витушева.