Ежегодный смотр-конкурс "Парки Подмосковья" стартовал 3 апреля

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Традиционный смотр-конкурс "Парки Подмосковья" стартовал в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министра культуры Оксаны Косаревой.

"С каждым годом смотр-конкурс набирает все большую популярность. Если в 2015 году поступило 50 заявок из 29 районов и городов, то в 2016-м — 61 заявка из 40 районов и городов. Так что положительная динамика налицо", — рассказала Оксана Косарева.

Ежегодное мероприятие проводится по номинациям "Лучший парк культуры и отдыха" и "Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха". Также учреждены специальные денежные премии: "За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха", "За креативный подход к созданию зон отдыха населения", "За лучший проект "Танцевальная площадка" и "За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны".

"Победитель в номинации "Лучший парк культуры и отдыха" получит 14 миллионов рублей, победитель в номинации "Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха" — более 10 миллионов рублей. Размер каждой специальной денежной премии составляет миллион рублей", — добавила Оксана Косарева.

Всю необходимую информацию по конкурсу можно получить на сайте www.mk.mosreg.ru.