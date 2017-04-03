В Подмосковье зафиксировали около 100 паводковых подтоплений

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В результате операции "Паводок" сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора в региональных муниципалитетах обнаружили 96 нарушений. Выписали Инспекторы 61 предупреждение, и соответственно, 35 штрафов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного инспектора Московской области Татьяны Витушевой.

Всего подмосковные инспекторы оштрафовали нарушителей на общую сумму в 401 тысячу рублей.

"Абсолютными "лидерами" по количеству нарушений стали Коломенский и Луховицкий районы. Всего здесь отмечено 20 нарушений, причем, только четыре из них закончились штрафами. На остальные замечания последовала оперативная реакция ответственных за надлежащее содержание территорий", — прокомментировала Татьяна Витушева.

По словам руководителя Госадмтехнадзора Московской области, немало нарушений обнаружили в Подольском и Чеховском районах. Там инспекторы зарегистрировали 12 случаев подтопления территорий, девять из них ликвидировали.