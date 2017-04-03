В аграрном форуме "ОвощКульт" примут участие более трех тысяч человек

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более трех тысяч человек примут участие в третьем Международном форуме "ОвощКульт". Мероприятие пройдет с 4 по 5 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Подмосковья и регионального правительства.

В рамках форума крупнейшие ритейлеры, представители банковской сферы и аграрии со всего мира обсудят будущее российского сельского хозяйства. Они будут говорить о вопросах качества продукции, внедрении энергосберегающих технологий и производстве экологически чистых овощей.

"Наши инвестиционные блоки вместе с министерством сельского хозяйства должны быть готовы. К форуму есть большой интерес, зарегистрировалось около трех тысяч участников. Мы должны предложить актуальную повестку и обсудить вопросы, интересные для тех, кто хочет инвестировать в Подмосковье", — прокомментировал Андрей Воробьев.

Московская область неслучайно стала площадкой традиционного форума. Сейчас она является одним из лидирующих регионов аграрного рынка РФ. В следующем году Подмосковье планирует выйти на 100% самообеспечения овощной продукцией.