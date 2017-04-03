В Подмосковье за март проверили более 800 объектов капстроительства

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главгосстройнадзор проверил более 800 объектов капитального строительства в Подмосковье за март. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу начальника надзорного ведомства Московской области Руслана Тагиева.

Подмосковные специалисты зафиксировали 1 520 нарушений, в том числе по качеству при производстве строительно-монтажных работ, а также несоблюдению организационно-правового порядка и требований техники безопасности. Кроме того, зарегистрировали нарушения по ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками и правил пожарной безопасности.

"По всем фактам нарушений участникам строительства выдано 679 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений. Оформлено 169 протоколов об административных правонарушениях в области строительства, наложено штрафов на сумму 12,8 миллиона рублей", — рассказал Руслан Тагиев.

По словам главы Главгосстройнадзора Подмосковья, уровень качества и безопасности строительства не должен уменьшаться ни при каких условиях.

"Надзор на всех стадиях строительства — это гарантия надежности и безопасности построенных объектов", — добавил Руслан Тагиев.