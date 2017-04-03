В Подмосковье назвали победителей конкурса среди предприятий промышленности

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Члены жюри озвучили победителей регионального смотра-конкурса "Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди предприятий промышленности строительных материалов Московской области". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

"Конкурс проводился в соответствии с распоряжением губернатора Московской области в рамках плана мероприятий, посвященных празднику труда в Московской области в 2017 году. На областной этап конкурса 21 предприятие подало документы. Они заняли первые места в региональных муниципалитетах", — рассказала Ирина Фаевская.

Первое место получила организация "ОЗМК" из Орехово-Зуевского района. На втором месте оказалась компания "ФИННДИСП" из муниципалитета Раменского, на третьем — предприятие "Выбор МСК" из Каширы. Они выиграли в номинации "Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди предприятий, промышленности строительных материалов Московской области численностью работников менее 100 человек".

В номинации "Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди предприятий, промышленности строительных материалов Московской области численностью работников более 100 человек" на первом месте расположилось закрытое акционерное общество "Мансуровское карьероуправление" из Истринского района. Второе место досталось обществу с ограниченной ответственностью "Завод стекловолокна" из Воскресенского района, третье — организации "250-й завод железобетонных изделий" из Серпухова.