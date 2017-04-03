В конкурсе "Воспитатель года Подмосковья" поучаствуют более 60 человек

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Конкурс "Воспитатель года Подмосковья" стартовал в Московской области в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.

Более 60 воспитателей, логопедов, музыкальных руководителей, работников детского сада и инструкторов по физическому воспитанию будут участвовать в конкурсных испытаниях "Педагогическая мастерская" и "Творческая лаборатория".

В подмосковном ведомстве считают, что региональное мероприятие повышает престиж профессии воспитателя, а также способствует развитию творческой инициативы.