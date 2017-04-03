Стали известны координаты проведения акции "Лес Победы" в Подмосковье

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Координаты более 80 участков проведения эколого-патриотической акции "Лес Победы" в Подмосковье разместили в интернете. Мероприятие пройдет 29 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Ивана Советникова.

В 2017 году на подмосковных землях высадят более миллиона сеянцев сосны, ели и дуба. Кроме того, еще примерно 110 тысяч саженцев деревьев и кустарников участники акции посадят в Московской области. Актуальную информацию по мероприятию можно получить на сайте регионального ведомства.

"Организация информирования жителей области о местах проведения акции "Лес Победы" — одна из наших важнейших задач накануне проведения акции. Мы должны максимально помочь людям принять участие в благородном деле — посадке деревьев, восстановлении леса", — прокомментировал Иван Советников.