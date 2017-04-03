В Орехово-Зуеве для тушения огня на полигоне выделили 750 тысяч рублей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. 750 тысяч рублей выделили на тушение огня на полигоне твердых бытовых отходов в Заволенье Орехово-Зуевского района Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу районной администрации Подмосковья.

Закрытый мусорный полигон закрыли больше года назад, но никакие работы здесь не ведутся. Решить проблему возможно с помощью его дозагрузки. Однако депутаты Московской областной думы постановили не свозить на свалку отходы, так как ситуацию обостряют периодические возгорания в толще мусора.

В настоящее время едкий дым и запах от возгораний беспокоит местных жителей. Подмосковные парламентарии ситуацию с полигоном признали чрезвычайной из-за того, что трудно ликвидировать пожар. Огонь находится не на поверхности, а под метровыми слоями мусора. Единственный способ решения проблемы подмосковные депутаты видят в рекультивации полигона.