Жители Пушкина рассказали Воробьеву о некачественной работе коммунальщиков

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Жители подмосковного Пушкина рассказали Андрею Воробьеву о некачественной работе коммунальщиков

Рабочие повредили тротуарную плитку и скамейки в местном парке.

Местные жители Пушкина пожаловались губернатору во время "Прямого эфира" на работу коммунальщиков. Об этом сообщил телеканал "360".

В подмосковном парке вокруг Травинского озера коммунальщики начали копать траншею для установки новых фонарей еще в ноябре 2016 года. Однако бригада исчезла, повредив тротуарную плитку и скамейки. Некоторые столбы они установили прямо на велосипедной дорожке. В настоящее время работы не закончены.

Услышав многочисленные жалобы подмосковных жителей, губернатор Московской области поручил главе Пушкинского района Сергею Грибинюченко представить отчет о благоустройстве.

Руководитель муниципалитета объяснил, что электронные торги выиграла организация, которая не выполнила работы и пропала. Денег представители компании не получили. Теперь снова придется проводить торги, чтобы привести территорию парка в надлежащее состояние. Конкурс объявят в конце апреля. К работам планируется приступить в мае-июне.