Выстроенную из автомобилей "звезду" в Можайске увидят из космоса

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В подмосковном Можайске автомобилисты готовятся к флешмобу, который пройдет 8 апреля. Работая в команде, 150 автомобилей выстроятся в слово "Гагарин" и пятиконечную комету. Участникам предстоит кропотливая работа: каждый должен стоять на определенном месте под нужным углом. Об этом сообщил телеканал "360".

На то, чтобы выстроить комету и слово, участникам флешмоба потребуется около часа. Организаторы планируют запустить прямую трансляцию в космос и поздравить космонавтов с их профессиональным праздником, который отмечается 12 апреля.

До этого самая масштабная серия автофлешмобов прошла в Московской области зимой. Люди выстраивали из автомобилей елки, снеговиков и снежинки. Все флешмобы снимались на коптеры.