Подмосковные пенсионеры стали жертвами аферистов, продающих электросчетчики

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Продавцы электросчетчиков навязывают пожилым людям в Москве и Подмосковье платную установку приборов, которая не является обязательной, передает телеканал "360".

Представители фирм под названиями "Энергоучет" или "Энергоконтроль" настойчиво предлагают пенсионерам замену счетчиков, иногда угрожая штрафными санкциями в случае отказа. В результаты жертвы соглашались на замену, тратя по несколько тысяч рублей за установки, после чего получали штрафы от Мосэнергосбыта за самовольный демонтаж.

В Мосэнерегосбыте, куда доверчивых пенсионеров направляют установщики оборудования после процедуры, объясняют, что самовольное снятие пломбы с оборудования является нарушением законодательства, и штрафуют зачастую на десятки тысяч рублей.