Юные инженеры показали экзоскелет и фитомодуль в Подмосковье

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Юные ученые-исследователи показали свои достижения в разработках в Черноголовке, где собрались со всей Московской области. Школьники продолжают удивлять членов жюри на состязаниях по научным проектам в регионе уже в восьмой раз. Об этом сообщил телеканал "360".

Над созданием проекта экзоскелета школьники из Черноголовки работают уже год. Существующие, как считают молодые таланты, стоят дорого и практически недоступны.

Они же готовы предложить для людей с ограниченными физическими возможностями универсальную бипедальную робоплатформу на основе недорогой электроники.

"У нас в Черноголовке 137 колясочников. А вы много их видите? Я, допустим, вижу только одного, потому что живет в нашем подъезде. Город не оборудован специальными пандусами. Поэтому наша альтернатива — экзоскелет. Мы его разрабатываем для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли жить так, как живем мы: ходить, бегать", — рассказал участница конкурса "Юный исследователь" Елизавета Богданова.

Помимо анатомии есть также решения и в биологии. Мария Хахаева вместе с подругой разработала проект фитомодуля, который не только очищает воздух в помещениях, но и убивает вредные бактерии и собирает пыль.

На конкурсе были представлены 16 научных секций. Физика и химия, экология и геология, техническое творчество и многое другое. Их изобретения показали, до какой степени может дойти пытливость ума и какие нестандартные решения могут быть реализованы на практике.

"В прошлые годы наш ученик открыл новые структуры, устойчивые наноструктуры. Сейчас он уже студент. Получил все возможные гранты и призы. Два наших учащихся вошли в сотню детей мира в рубрике "100 проектов, которые через 10 лет изменят мир", — отметил директор центра дополнительного образования "Импульс" Кирилл Хвостунков.

Министерство образования Московской области организовало соревнование по проектно-исследовательской деятельности школьников. На нем школьники смогли представить 176 исследовательских работ и социальных проектов.

"Гениальность этого конкурса состоит в том, что этих талантливых детей уже ждут предприятия Московской области. Идет их сопровождение. Здесь бывают ректора вузов, и я считаю, что это очень замечательно", — заключила заведующая отделом научно-технического творчества областного центра дополнительного образования Марина Макарова.

В текущем году в областном конкурсе участвовали около 250 юных исследователей Подмосковья, а также ребята из Крыма. Каждый получит сертификат участника, а также определятся победители во всех представленных секциях.

Победители могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение "Премии для поддержки талантливой молодежи" по итогам конкурса, а также автоматически станут участниками Всероссийских конкурсов.