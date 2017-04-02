Полицейские в Серпухове изъяли полтора килограмма марихуаны

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В конце марта в Серпухове на 101 километре трассы М2 "Крым" сотрудниками ДПС совместно с правоохранителями из отдела по контролю за оборотом наркотиков было изъято 1,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщил телеканал "360".

Стало известно, что за рулем автомобиля, двигавшегося в направлении Москвы, находился житель Белгородской области. Наркотики обнаружили у него в нише запасного колеса после того, как остановили на стационарном посту для проверки документов.

Наркокурьер заключен под стражу. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье, максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.