Неизвестный вынес со склада в Подмосковье сигареты на 16 миллионов рублей

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Неизвестный похититель проник на оптовый склад торгового центра в Подмосковье и вывез оттуда 231 коробку с сигаретами. Общая сумма кражи достигает 16,291 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Как сообщает следствие, инцидент произошел ночью 1 апреля на территории ТРЦ "Вэйпарк" на 71-м километре МКАД. Торговый центр расположен в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья.

Неизвестный мужчина зашел на территорию склада, отогнув сетку-рабицу, перенес коробки с сигаретами в прицеп своего грузовика и уехал в неизвестном управлении. Органы правопорядка возбудили уголовное дело по статье "Кража".