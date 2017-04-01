Центр по обработке данных запустят в Лыткарино МО в июне

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Это будет самое мощное учреждение по ИТ-технологиям в России.

Самое мощное учреждение по ИТ-технологиям в России запустят в Лыткарино Московской области летом 2017 года. На эти цели инвесторы выделили около шести миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного города Евгения Серегина.

Новый завод находится на стадии строительства. Его сдадут в июне. Благодаря предприятию появится 200 рабочих мест.

"Идет мощное строительство центра. Инвестируют шесть миллиардов, выпускаемой продукции будет два миллиарда, это будет самый мощный центр в России", — прокомментировал Евгений Серегин.