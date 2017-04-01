С начала марта из Реутова было вывезено более 500 кубометров мусора

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В апреле в городе пройдут массовые субботники.

Свыше 500 кубометров мусора управляющие компании Реутова вывезли с территории города с начала марта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Реутова Сергея Юрова.

"С начала марта управляющие компании вывезли с территории Реутова свыше 500 кубометров мусора. Коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме приводить город в порядок", — заявил глава города.

Юров также добавил, что помимо вывоза мусора коммунальщики занимаются опиловкой деревьев, демонтируют сломанные ограждения, ремонтируют трубы водостоков и очищают информационные стенды в городе. Как только в Подмосковье потеплеет, они приступят к покраске лавок, урн и бордюров, а также побелке деревьев.

Глава Реутова напомнил, что 11 марта в городе объявили месячник благоустройства и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Общегородские субботники пройдут 22 апреля.