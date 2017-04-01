Жители Подмосковья жалуются на имитацию бурной деятельности коммунальщиками

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Спецстехника ездит по улицам бесцельно.

Жители Косино-Ухтомского района не впервые замечают, что специалисты ГБУ "Жилищник" используют уборочную технику не по прямому назначению, передает телеканал "360".

В объективы камер мобильных телефонов недовольных граждан попадают поездки водителей снегоуборочной техники по дворам с поднятыми щетками.

Снегоуборочная техника оборудована системами геолокации, из-за чего водители вынуждены ездить "вхолостую", даже если дворы уже очищены. Они рассказывают, что руководство запрещает им остановки, отслеживая их перемещения, угрожая штрафами и лишениями премий за простой.

При этом местные жители вынуждены оплачивать в том числе такую "имитацию" уборки.