Более трех тысяч посетителей побывали на выставке Шишкина в Истре

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Широкой публике представили два десятка полотен художника.

Более трех тысяч человек посетили выставку Ивана Шишкина в Истре Московской области. Экспозиция представлена в музейном комплексе "Новый Иерусалим". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

"За две недели на выставке, на которой представлены 20 картин из музеев Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Серпухова, Химкинской картинной галереи, МВК МО "Новый Иерусалим", побывало более трех тысяч человек. И популярность экспозиции день ото дня растет", — прокомментировала Оксана Косарева.

Как отметила Оксана Косарева, выставка пользуется высокой популярностью, так как на ней представлены менее известные произведения мастера, нежели его хрестоматийные полотна.

"Тем не менее, вошедшие в экспозицию работы Ивана Шишкина работы не только раскрывают специфику дарования мастера, но и позволяют окунуться в камерный мир природы, наполненный поэтическим звучанием тишины. На разных картинах перед посетителями открываются и удивительный мир русского леса, и красота Камского края, и европейская природа", — отметила Оксана Косарева.