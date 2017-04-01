В Подмосковье с 1 апреля запретили передвигаться на моторных лодках

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ограничение коснется рыбохозяйственных водоемов.

Подмосковным владельцам лодок запретили передвигаться на прогулочных и маломерных судах в рыбохозяйственных водоемах с 1 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы регионального Министерства экологии Александра Когана.

Ежегодное ограничение будет введено во время рыбного нереста для сохранения многообразия видов района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Передвигаться на моторных лодках нельзя будет на Волге около Дубны, охладительных водоемов Электрогорской и Шатурской ГРЭС, Истринского, Пестовского и Клязьминского водохранилищ, а также на реке Лутосня и ее притоках.

Ограничения коснутся и рыбной ловли. За нарушение запрета придется заплатить от 2,5 до 5 тысяч рублей. Снова пользоваться моторными лодками можно будет с 10 июня.