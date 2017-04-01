14 тысяч подмосковных жителей переселят из аварийных домов до 2020 года

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На эти цели из регионального бюджета выделят более девяти миллиардов рублей.

14 тысяч человек переселят из аварийного и ветхого жилья в Московской области до 2020 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Более 200 тысяч квадратных метров построят в Московской области за это время. На переселение жителей из регионального бюджета выделят более девяти миллиардов рублей.

По поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева срок реализации программы сокращен на год. Кроме того, в план строительства добавлены два муниципалитета — Можайский и Воскресенский районы.