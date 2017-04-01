Проектный офис в МО позволит инвестору быстро преодолевать 30 барьеров

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В центре работают сотрудники из 19-ти региональных министерств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье стало первым регионом с центром содействия строительству. Сейчас проектный офис позволяет инвестору быстро преодолевать 30 барьеров. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы первые в стране, кто реализовал, скажем так, центр, который позволяет инвестору преодолеть 30 барьеров за весьма короткий срок. Раньше это был темный тоннель, без понятных перспектив, ты не знал, с чего начать", — рассказал Андрей Воробьев.

В проектном офисе работают сотрудники из 19-ти региональных министерств. Глава Подмосковья отметил, что такие офисы открыли и для тех, кто занимается строительством школ и жилья.

"Я очень благодарен Росреестру, потому что впервые командировали федеральных чиновников. И мы оттачиваем систему, чтобы эта регистрация проходила без особенных проволочек", — отметил Андрей Воробьев.

Как заявил губернатор Московской области, в регионе министерства "практически не будут иметь кабинетов и стен" в 2018 году. Сотрудники будут работать в одном открытом пространстве.

"Это комплексный процесс и успех этого дела зависит от каждой из сторон — региональной, муниципальной и федеральной власти. <…> Для нас это очень важный проект, и мы заинтересованы, чтобы инвестиции в Подмосковье шли очень активно", — добавил Андрей Воробьев.