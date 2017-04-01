Губернатор Подмосковья попал в топ-3 глав регионов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Медиарейтинг подготовила компания "Медиалогия".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал одним из лидеров в рейтинге глав регионов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил телеканал "360".

Первое место в медиарейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев, а на третьем — руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 30 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.