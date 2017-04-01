Более 8,5 тысячи камер видеонаблюдения установили в Московской области

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Они появились в рамках проекта "Безопасный регион".

Более 8,5 тысячи видеокамер установили в Московской области в рамках проекта "Безопасный регион". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заведующего отделом Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) по Подмосковью Романа Князева.

Видеокамеры появились в 22 подмосковных муниципалитетах. Они помогают в работе правоохранительных органов, МЧС и органов местного самоуправления в сфере ЖКХ.

"Доступ в систему "Безопасный регион" организован с рабочих мест отделов внутренних дел и в единых дежурных диспетчерских службах системы 112. В первую очередь видеокамеры установили в школах, детских садах, местах массового пребывания граждан, дворовых территориях и социально значимых объектов городской инфраструктуры", — рассказал Роман Князев.

В систему "Безопасный регион" интегрируются существующие внешние системы видеонаблюдения, а также камеры видеонаблюдения с торговых объектов, кафе и ресторанов. Их реализовали в городах Московской области с 2013 по 2016 годы.

"В прошлом году такую работу провели в городах Московской области с населением более 100 тысяч человек. В этом году аналогичная работа проводится в подмосковных городах с населением более 10 тысяч жителей. Кроме того, до конца года в систему подключат около 800 камер дорожно-транспортной инфраструктуры", — добавил Роман Князев.