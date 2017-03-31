Андрей Воробьев сообщил о строительстве модульных школ в МО

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. 230 учебных заведений появятся в 2017 году.

Новые школы, среди которых будут и модульные учебные заведения, откроются в Подмосковье 1 сентября. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы первые, кто предусмотрел строительство модульной школы. В населенных городах свободную землю, а это порядка четырех гектаров, очень тяжело найти. И порой сложно найти место, если школа запроектирована в строгих параметрах. И тогда мы запланировали блочный подход, когда форма будет меняться с буквы "Н" на букву "П", например. <…> В таком случае мы избегаем ошибки, связанные с тем, что под территорией школы могут находиться разные коммуникации", — рассказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора Московской области, программа рассчитана до 2020 года. За это время будет устранена вторая смена. Для этого в текущем году построят 230 школ.

"Нам нужно построить 230 школ, потому что порядка 60 тысяч детей у нас ходят во вторую смену. Где-то ситуация особенно сложная, и там будут строиться и школы, и пристройки", — заявил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья поручил муниципалитетам опубликовать перечень адресов, где и какая школа будет построена. Кроме того, в регионе появится офис, который будет следить за строительством школ.

"Мы создаем специальный офис контроля за строительством школ, чтобы их начинали строить таким образом, чтобы они были сданы к 1 сентября. Конечно, будут и исключения, и школы будут запускаться с 1 января, но задача — запустить их с 1 сентября того или иного года", — добавил Андрей Воробьев.