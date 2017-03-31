Около девяти тысяч детей и подростков стали юнармейцами в Подмосковье

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Для членов движения разработают специальную программу.

Около девяти тысяч ребят вступили в ряды юнармейцев в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для членов движения разработают специальную программу. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы договорились о том, что с ребятами разработаем план действий, который предполагает и различные лекции, рассказы о героях Великой Отечественной войны, и посещение наших достопримечательностей, музеев и мест воинской славы, различные проекты, связанные с патриотическим движением", — прокомментировал Андрей Воробьев.

Также глава Московской области отметил воспитание детей и подростков.

"Я встречался с ребятами, общался, очень приятно, что родители воспитали таких детей, которые понимают свое место в жизни и стараются сделать для этого все возможное", — добавил Андрей Воробьев.